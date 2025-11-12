Sans alcool, la fête est plus folle.

Arrivé à Aston Villa à l’été 2024, Ross Barkley revit après quelques saisons compliquées. Ancien grand espoir d’Everton (plus de 200 matchs avec les Toffees), le milieu de terrain a connu plusieurs expériences en dents de scie, notamment à l’OGC Nice et à Luton Town. Absent en début de saison pour des « raisons personnelles », l’international anglais enchaîne les matchs sous la direction d’Unai Emery.

Une situation à mettre en lien avec une décision radicale : arrêter de boire de l’alcool. « Je n’ai pas bu depuis l’été, a-t-il témoigné dans un entretien à The Athletic. Je compte m’abstenir de boire pendant tout le reste de ma carrière. Cela a engendré des situations que je ne souhaite plus voir se reproduire. »

Barkley in front of the Holte End 🤌 pic.twitter.com/bRtv2AlPYr — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 23, 2024

Un fléau qui touche de nombreux joueurs de foot

Derrière ce changement se cache une volonté de responsabilisation. « Je suis papa maintenant, j’ai plus de responsabilités, a confié le joueur. Il me reste peut-être quatre, cinq, six ou sept ans dans le football, alors je veux en profiter au maximum. Sans alcool, il n’y a pas de problème. » Plus de risque donc de voir Barkley puni après une nuit trop arrosée, comme la fois où Lampard l’a obligé à rester dans le car de Chelsea pendant que l’équipe jouait son match.

Ce genre d’exemples rappelle que l’alcoolisme touche énormément de joueurs de football aujourd’hui, à tous les niveaux. Des internationaux anglais comme Wayne Rooney ou Andy Carroll ont subi ce fléau, tout comme l’ex-joueur colombien Fredy Guarín. « Pendant longtemps, je n’ai pas eu de limites. J’ai gaspillé mon âme », avait témoigné ce dernier en 2024 à la Gazzetta dello Sport.

