Fredy Guarín se livre sur son addiction à l’alcool

AT le Mercredi 25 Septembre à 18:32 Article modifié le Mercredi 25 Septembre à 18:45

L’envers du décor.

Trois ans après avoir raccroché les crampons, c’était l’heure des confessions pour Fredy Guarín. Dans une interview donnée à la Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain a évoqué en détail son addiction à l’alcool, fléau qui l’accompagne depuis quelques années. « L’alcool a dévasté ma vie, mais j’ai pu renaître. Je travaille tous les jours pour chasser ces fantômes, pour redevenir moi-même, a avoué celui qui s’était révélé en Europe à l’AS Saint-Étienne. Après avoir arrêté de jouer en 2021, je me suis engagé sur un chemin difficile, j’ai pris des chemins de traverse et j’ai été consumé par l’alcool. »

Le plus grand « adversaire » de sa vie

« Pendant longtemps, je n’ai pas eu de limites. J’ai gaspillé mon âme, mais quand j’ai réalisé que je perdais le contrôle, j’ai dit “ça suffit” », assène l’ancien joueur du FC Porto et de l’Inter. Bien qu’il ait confirmé que cette période chaotique appartenait au passé, l’alcool « sera toujours un adversaire difficile à battre, confie-t-il. Mais je travaille sur moi, sur ma nouvelle vie et sur ma santé. Tout cela, je le fais pour mes enfants et pour ceux qui m’entourent. »

