« Je suis allé trop loin », Wayne Rooney se confie sur son alcoolisme

Le théâtre des cauchemars.

C’est désormais connu, car Wayne Rooney a levé le voile depuis quelques années sur ses anciens problèmes d’alcoolisme, mais ses prises de parole sur le sujet sont toujours aussi poignantes. Dans le podcast de son ami Rio Ferdinand, publié ce mercredi, il a de nouveau évoqué ses vieux démons, sans aucun tabou.

Des stratagèmes pour le cacher à ses coéquipiers

Surmédiatisé, le jeune crack n’avait pas réussi à digérer son Euro 2004 ravageur et son transfert dans la foulée à Manchester United. « Je suis arrivé à un point où je suis allé trop loin. C’était un moment de ma vie où je luttais énormément contre l’alcool. Je pouvais boire deux jours d’affilée, puis j’allais à l’entraînement et le week-end, je marquais deux buts. Je retournais boire pendant deux jours d’affilée », témoigne-t-il aujourd’hui.

Face à Ferdinand, avec qui il a disputé 349 matchs, sous le maillot des Red Devils et de la sélection anglaise, Rooney avoue qu’il a tout tenté pour cacher la vérité à ses coéquipiers de l’époque, notamment l’usage de gouttes dans les yeux ou de chewing-gum. Il remercie une nouvelle fois sa femme, Coleen, qui a été la seule à pouvoir le raisonner : « Je crois sincèrement que si elle n’avait pas été là, je serais mort. »

Elle est toujours là pour l’épauler.