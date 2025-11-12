Les Bleus briefés sur l'arrêt Diarra à Clairefontaine

Mbappé a pris des notes avant le procès.

Avant leur match face à l’Ukraine, les joueurs de l’équipe de France ont reçu la visite de David Terrier, président de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et de la FIFPRO Europe. L’ancien milieu de terrain n’était pas venu parler pressing ou tactique, mais droit du travail.

L’arrêt qui remet les clubs à leur place

Au menu : l’arrêt Diarra, cette décision de justice historique qui change la donne pour tous les footballeurs pros. Terrier est venu expliquer ce que ce verdict signifie concrètement : les joueurs ne sont plus une catégorie à part, mais des salariés comme les autres.

🗣️ “Rien ne doit se décider sans les joueurs.” Avant leur match face à l’Ukraine, les joueurs de l’Équipe de France ont échangé avec David Terrier, président de l’UNFP et de la @fifpro Europe 🇪🇺 Une rencontre pour rappeler une évidence : 👉 Le football ne peut pas se construire… pic.twitter.com/eWTxaPeXaD — UNFP (@UNFP) November 12, 2025

Rendu en 2024, l’arrêt Diarra est né d’un bras de fer entre Lassana Diarra et le Lokomotiv Moscou, son ancien club, qui voulait lui imposer une clause l’empêchant de partir librement. La Cour de cassation a tranché, le footballeur professionnel relève du droit du travail classique. Traduction : les clubs doivent désormais composer avec des joueurs mieux protégés et plus libres dans leurs mouvements. Pour l’UNFP et la FIFPRO, c’est une manière de prolonger l’action après s’être joint au combat de la fondation néerlandaise Justice for Players.

Au moins un Terrier qui aura pu goûter à l’équipe de France.

