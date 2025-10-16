L’UNFP se joint au mouvement Justice for Players contre la FIFA

Un tournant en faveur des joueurs.

Ce jeudi, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a annoncé se joindre au combat de la fondation néerlandaise Justice for Players. Ce mouvement a vu le jour après l’arrêt Diarra de la Cour de justice européenne il y a un an. Ce dernier avait déclaré illégales certaines règles imposées par la FIFA en matière de transferts, ouvrant la porte à une refonte totale du système.

Un tournant dans le système des transferts ?

Dans un communiqué, l’UNFP a présenté les deux priorités de cette alliance : « Obtenir une réforme durable du système des transferts, ainsi qu’une juste compensation pour les joueurs lésés. »

Alors qu’il représente plus de 90% des joueurs professionnels en France, le comité directeur a approuvé à l’unanimité cette décision, d’après son président David Terrier. « Il est de notre responsabilité de rejoindre cette class action, et de concevoir ensemble une nouvelle régulation respectueuse du droit européen et constituant un juste équilibre entre les intérêts des employés et des employeurs. »

Le football il va changer, merci Lassana Diarra.

