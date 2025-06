Pogba file dans l’équipe UNFP !

L’équipe la plus excitante de l’été ?

Comme chaque année, l’UNFP a dévoilé la liste des joueurs qui participeront à son stage estival, en quête d’un nouveau contrat professionnel. Cette inter-saison, ils seront 25 à être rassemblés à l’Espace Léonard-de-Vinci, à Lisses. Coaché par Laurent Peyrelade, ancien technicien de Rodez, Versailles et Grenoble, l’UNFP Football Club passera 6 semaines ensemble et disputera sept matchs amicaux, entre le 9 juillet et le 6 août, face à Orléans, Le Mans, Rouen, Fleury, Laval, Nancy et le Paris FC.

✅ Voici le groupe de joueurs qui va débuter les 6 semaines de préparation de cette 35e édition de l'UNFP Football Club, sous la houlette du coach Laurent Peyrelade.#UNFPFootballClub #nevergiveup pic.twitter.com/p6K0AFPBzk — UNFP (@UNFP) June 23, 2025

Au sein de cette liste, on peut par exemple trouver Florentin Pogba. Après une saison à Virton en Belgique, le défenseur passé par Saint-Étienne ou Sochaux va tenter de relancer sa carrière grâce à ces six semaines de préparation. Parmi cette liste, on retrouve notamment Alexandre Oukidja, Vincent Koziello, Marcus Coco ou encore Jordan Tell. De quoi aller chercher la bonne signature de l’été pour pas mal de clubs.

Alors, à qui le coup en or ?

