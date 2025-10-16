Le Collectif nantais, c'est terminé

C’est qui qui a fêté ça ? C’est Kita !

Le collectif nantais arrête ses activités. Lancé en juin 2021, le candidat au rachat du FC Nantes met un terme à ses démarches, et laisse en rade les supporters nantais qui aspiraient à un changement de gouvernance. « Face à la situation actuelle du football français et à l’incertitude quant au désir réel de cession de l’actionnaire actuel du FC Nantes, nous faisons le choix de mettre un terme à notre démarche et à nos travaux », raconte le communiqué, dévoilé par Ouest-France.

L’initiative avait séduit des anciens pros, notamment Mickaël Landreau, mais aussi, entre autres, Eddy Capron, Raynald Denoueix, Frédéric Da Rocha, des entreprises locales et bon nombre de collectifs de supporters du club, attachés à perpétuer l’héritage du FC Nantes. Un an plus tard, plus de 1 700 souscripteurs avaient été recensés par Presse-Océan. « Pendant ces 4 années, nous n’avons pas ménagé nos efforts, aussi bien pour trouver des financements que pour bâtir un projet rassemblant les domaines du sportif, de la santé, de l’éducation, de l’associatif et de la santé. »

Communiqué du Collectif Nantais - 15/10/2025 pic.twitter.com/ExULNnjuFm — Le Collectif Nantais - Compte Officiel (@LeCollectifNan1) October 15, 2025

Une offre de 80 millions d’euros formulée en 2023

Dans son communiqué, le collectif annonce avoir formulé une offre de rachat de 80 millions d’euros en décembre 2023. Waldemar Kita avait jugé le montant insuffisant, toujours selon le collectif. Le président dément. Bonne nouvelle toutefois : l’ensemble des adhérents seront remboursés.

