S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J6
  • Toulouse-Nantes (2-2)

Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas

FC
Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas

Ça y est, c’est parti.

Arrivé sur le banc de Nantes avec des idées de jeu ambitieuses et le souhait de s’appuyer sur le centre de formation pour réussir, Luis Castro ne parvient pour l’instant pas à obtenir des résultats décents en championnat (trois défaites, deux nuls et une seule victoire en six journées). Alors, comme beaucoup, l’entraîneur semble remettre en cause l’arbitrage pour expliquer cette mauvaise passe.

« On doit avoir un penalty, nous aussi !, a ainsi regretté le technicien au micro de Ligue 1+, après le 2-2 concédé par son équipe à Toulouse à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Mais nos joueurs ne sont pas malins, ils ne tombent pas ou ne crient pas et il n’y a pas penalty. Je n’aime pas parler d’arbitrage, mais j’espère que tout le monde siffle le même penalty peu importe la couleur du maillot… »

La prochaine fois, il faudra hurler au complot !

Quatre buts entre Toulouse et Nantes, mais pas de vainqueur

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez PSG-Auxerre (2-0)
Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!