Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas

Ça y est, c’est parti.

Arrivé sur le banc de Nantes avec des idées de jeu ambitieuses et le souhait de s’appuyer sur le centre de formation pour réussir, Luis Castro ne parvient pour l’instant pas à obtenir des résultats décents en championnat (trois défaites, deux nuls et une seule victoire en six journées). Alors, comme beaucoup, l’entraîneur semble remettre en cause l’arbitrage pour expliquer cette mauvaise passe.

« On doit avoir un penalty, nous aussi !, a ainsi regretté le technicien au micro de Ligue 1+, après le 2-2 concédé par son équipe à Toulouse à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Mais nos joueurs ne sont pas malins, ils ne tombent pas ou ne crient pas et il n’y a pas penalty. Je n’aime pas parler d’arbitrage, mais j’espère que tout le monde siffle le même penalty peu importe la couleur du maillot… »

La prochaine fois, il faudra hurler au complot !

