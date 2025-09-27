Quatre buts entre Toulouse et Nantes, mais pas de vainqueur

Toulouse 2-2 Nantes

Buts : Gboho (48e) et Donnum (66e) pour le Téfécé // Lahdo (45e+3) et Leroux (61e) pour les Canaris

Joli combat, entre le Tef’ et le FCN.

Au terme d’un match aussi ouvert que plaisant, Toulouse et Nantes n’ont pas su se départager ce samedi soir (2-2) à l’occasion de la sixième journée du championnat de France. Si les Nantais ont mené la danse à deux reprises grâce à Mayckel Lahdo puis Louis Leroux, les locaux ont fait preuve de caractère pour revenir au score à chaque fois : en effet, Yann Gboho et Aron Donnum ont tour à tour rééquilibré les débats.

Mauvais calculs pour les deux clubs

La mauvaise opération est surtout à mettre sur le compte des Toulousains, qui n’y arrivent plus et enchaînent un quatrième match de suite sans victoire (après deux succès inauguraux, en début de saison) pour s’engluer dans le ventre mou de la Ligue 1. L’opération comptable n’est pas beaucoup mieux du côté des Nantais, qui restent premiers non relégables et s’exposent à jouer la prochaine journée de championnat depuis la zone rouge.

En attendant les matchs de Brest et du Havre, bien entendu.

