La finale de la Coupe de France 2026 pourrait être décalée ou délocalisée

Comme avant les JO 2024 ?

En raison des travaux dans le cadre du « Grand Paris », l’organisation de la finale de la Coupe de France, prévue au Stade de France le 23 mai prochain, pourrait être chamboulée. En marge du comité exécutif de la FFF, le président Philippe Diallo a expliqué que les importants travaux en région parisienne allaient sans doute menacer l’organisation du match.

Un petit tour en région ?

« Il y a une grande incertitude de pouvoir organiser la finale de la Coupe de France le 23 mai, a déclaré le président de la FFF au micro de L’Équipe. On pourrait potentiellement modifier la date, sans doute en l’avançant, ou alors trouver un stade qui préserverait la neutralité de la finale. Nous allons peut-être attendre de connaître les deux finalistes pour trancher. » Déjà déplacée à Lille en 2024, alors que Paris préparait les JO, la finale pourrait donc une nouvelle fois voyager en province.

Le PSG peut déjà anticiper un déplacement supplémentaire.

Jean-Paul Rouve : « Aujourd’hui, les footballeurs sont les personnages les plus emblématiques »

