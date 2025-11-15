S’abonner au mag
Les abonnés de Canal+ pourront voir Lionel Messi et la MLS dès 2026 !

Petit cadeau de Noël avant l’heure.

Et les heureux concernés ne sont autres que les abonnés de Canal+. Dès l’année prochaine, ils auront la possibilité de suivre la saison de MLS, sans avoir à débourser une somme supplémentaire. Retransmis par la plateforme Apple TV, le championnat américain – qui a récemment annoncé d’autres changements – restait jusque-là relativement inaccessible puisqu’il fallait payer 13,99 euros par mois pour avoir accès au « MLS Season Pass ».

Un abonnement sans Canal+ également disponible

Cela ne sera donc plus le cas à l’avenir, et tous les contenus produits par Apple TV étant disponibles sur la plateforme MyCanal, ce sont donc les abonnés de la chaîne dirigée par Maxime Saada qui sont vernis. Et pour les personnes non abonnées à Canal, la MLS restera disponible avec un simple abonnement à Apple TV, au prix de 9,99 euros par mois, avec bien sûr des films, séries ou encore documentaires également accessibles dans l’offre.

Pas si cher pour voir le roi Denis Bouanga éclairer nos nuits.

Chancel Mbemba, les miracles du demi-dieu congolais

