La MLS annonce un très grand changement

Le début d’une nouvelle ère aux États-Unis.

La Ligue nord-américaine de football s’apprête à vivre un tournant historique. Dès 2027, la MLS modifiera son calendrier pour l’aligner sur celui des grands championnats européens, du courant de l’été jusqu’au mois de mai. Un vrai break avec ses habitudes, puisqu’elle évoluait jusqu’ici de février à décembre. L’annonce a été officialisée dans un communiqué de la Ligue, publié ce jeudi soir.

A new calendar for a global league. Beginning in 2027, Major League Soccer will adopt a summer-to-spring season format — a historic evolution in the league’s competition calendar. Details: https://t.co/YOlzd4oGDB pic.twitter.com/JYzdkKX01o — Major League Soccer (@MLS) November 13, 2025

Une saison de transition dès février 2027

Le nouveau calendrier de la MLS inclura également une trêve hivernale, légèrement plus longue que celle des championnats européens, entre décembre et février. Ce qui devrait élargir un peu le marché des transferts. Mais avant cela, la Ligue prévoit une saison de transition, de février à mai 2027, avec une phase régulière réduite à 14 matchs suivie des play-off.

Dans le communiqué, le président de la MLS Don Garber a justifié cette décision historique. « Ce changement de calendrier est l’une des décisions les plus importantes de notre histoire, a-t-il confié. Aligner notre calendrier sur les meilleures ligues du monde renforcera la compétitivité mondiale de nos clubs, créera de meilleures opportunités sur le marché des transferts et garantira que nos éliminatoires de la Coupe Audi MLS occupent le devant de la scène sans interruption. »

Leo Messi sera encore là pour couper le ruban.

Parce que les Bleus sont une fête