- CAN 2025
- Gr. F
- Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
Les tops et les flops de Côte d'Ivoire-Cameroun
Amad Diallo, Danny Namaso, Ghislain Konan : les noms de ceux qui ont fait honneur à l'affiche de ce dimanche soir. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Tops
Ghislain Konan
Pas besoin d’une loupe et d’un deerstalker : le Détective Konan résout les énigmes avec son pied gauche.
Amad Diallo
173 centimètres de pur talent. Imaginez s’il faisait la taille d’Ibrahim Sangaré…
Danny Namaso
Pas sûr qu’il joue encore le maintien en Ligue 1 très longtemps.
Bryan Mbeumo
Le meilleur joueur de Manchester United, même quand il est à des milliers de kilomètres.
Junior Tchamadeu
Wolfgang Tchamadeus Mozart.
Flops
Evan Ndicka
1,92 m, 82 kilos : et si on l’essayait plutôt sur un ring, pour vérifier un truc ?
Yahia Fofana
Tout de suite plus difficile quand le ballon passe sous la barre au lieu de taper dedans.
Che Malone
À peu près en retard sur toutes les actions chaudes. Dans trois jours, il fêtera avec ses potes le nouvel an 2025.
Flavien Boyomo
Toujours dur de trouver du rythme quand on entre à deux minutes de la fin. Mais de là à faucher ses propres coéquipiers…
Par Jérémie Baron et Julien Faure