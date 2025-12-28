S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. F
  • Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Les tops et les flops de Côte d'Ivoire-Cameroun

Par Jérémie Baron et Julien Faure

Amad Diallo, Danny Namaso, Ghislain Konan : les noms de ceux qui ont fait honneur à l'affiche de ce dimanche soir. Ce n'est pas le cas de tout le monde.

Tops

ghislain-konan

Ghislain Konan

Pas besoin d’une loupe et d’un deerstalker : le Détective Konan résout les énigmes avec son pied gauche.

amad-traore

Amad Diallo

173 centimètres de pur talent. Imaginez s’il faisait la taille d’Ibrahim Sangaré…

rest-client

Danny Namaso

Pas sûr qu’il joue encore le maintien en Ligue 1 très longtemps.

bryan-mbeumo

Bryan Mbeumo

Le meilleur joueur de Manchester United, même quand il est à des milliers de kilomètres.

259869

Junior Tchamadeu

Wolfgang Tchamadeus Mozart.

Flops

2880e1902797-ndicka

Evan Ndicka

1,92 m, 82 kilos : et si on l’essayait plutôt sur un ring, pour vérifier un truc ?

yahia-fofana

Yahia Fofana

Tout de suite plus difficile quand le ballon passe sous la barre au lieu de taper dedans.

che-malone-junior

Che Malone

À peu près en retard sur toutes les actions chaudes. Dans trois jours, il fêtera avec ses potes le nouvel an 2025.

429447

Flavien Boyomo

Toujours dur de trouver du rythme quand on entre à deux minutes de la fin. Mais de là à faucher ses propres coéquipiers…

