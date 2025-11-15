Un demi-finaliste sortant déjà éliminé de la Coupe de France

Le Festival de Cannes n’aura pas lieu cette année.

Surprise de la saison dernière en Coupe de France, l’AS Cannes n’atteindra pas une seconde fois consécutive le dernier carré de la compétition. Et pour cause, le premier club professionnel de Zinédine Zidane, qui évolue en National 2, a pris la porte dès le 7e tour après une défaite contre Annecy (1-2), pensionnaire de Ligue 2.

Damien Ott n’est plus là

Mais le véritable objectif de l’AS Cannes, vainqueur de la Coupe de France en 1932, reste le même : grimper en National. Deuxième de son groupe la saison dernière, Cannes a manqué la montée pour 4 petits points. La mission semble plus dure cette année pour les hommes de Mathieu Chabert, qui a remplacé Damien Ott sur le banc cannois le mois dernier. 5e d’un groupe C relevé dans lequel on retrouve Nîmes, Istres, Toulon ou encore Créteil, l’AS Cannes compte déjà 5 points de retard sur le leader, le très connu GFA Rumilly-Vallières.

Que l’Olympique de Marseille se rassure, le GFA Rumilly-Vallières est déjà éliminé de la Coupe de France.

Une mauvaise nouvelle pour Zinédine Zidane