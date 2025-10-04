Coupet et Amalfitano, nouveau duo de coachs à Cannes

Ou ça passe, ou ça casse.

Septième de la poule C de National 2, l’AS Cannes s’est peut-être déjà tiré une balle dans le pied quant à ses chances de monter en National. Avec sept petits points, les Cannois en ont autant de retard sur la tête du championnat et la crise couve. Les dirigeants du club azuréen ont donc décidé de prendre une décision drastique, en remerciant le coach Damien Ott, en place depuis un an. Une décision « difficile à prendre », qui « s’inscrit néanmoins dans un contexte où les résultats de ce début de saison ne sont pas à la hauteur des ambitions du club » répond surtout au fait que le club ne peux pas vraiment se permettre une nouvelle saison en N2, alors que le National deviendra bientôt la Ligue 3.

Fort d’un recrutement ambitieux, le club se sépare donc de son technicien et de son adjoint Salem Mezriche. Pour les remplacer temporairement, la tambouille se fera en interne, avec deux anciens internationaux français déjà au club, Morgan Amalfitano et Grégory Coupet.

Une situation de crise qui a même poussé le capitaine, Cheikh Ndoye, a s’exprimer publiquement sur la situation de l’équipe. Dans un communiqué partagé par le club, l’ancien joueur d’Angers évoque ainsi la volonté des joueurs de retourner au travail et de changer la dynamique. « Nous savons que nous devons en faire plus sur le terrain, et que c’est par le travail et l’exigence au quotidien que nous pourrons inverser la tendance », a-t-il ainsi notamment déclaré.

Le dragon se rendort.

