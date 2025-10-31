Zidane blessé aux ischios

Toujours aussi classe.

Zinédine Zidane a fait son retour à l’AS Cannes. Le champion du monde a honoré de sa présence son club formateur pour un match de charité célébrant les légendes de la ville. Mais le numéro 10 n’a pas pu revêtir le maillot rouge et blanc pour l’occasion, raconte L’Équipe. Il était en effet touché aux ischios. Il n’a donc pas pu mettre des petits ponts à Kendji Girac, Nikos Aliagas et Didier Deschamps.

« On avait mis le nom de Zidane en petit car on n’était pas totalement sûrs de sa présence, glisse Sébastien Frey, un des organisateurs, au canard. On ne voulait pas vendre du rêve mais Zizou m’a dit qu’il ferait tout pour être là. Il a tenu parole, même s’il était blessé. Comme les autres, il avait trop envie de revoir les potes ! » Le match de charité était organisé par l’association « Les étoiles de l’espoir », créé par Bachir Nehar, intendant de l’équipe de France, et par les légendes de Cannes, choyées par Sébastien Frey. Gaël Clichy, Julien Escudé, Jonathan Zebina, Julien Faubert, Bruno Bellone et d’autres anciens internationaux français étaient présents. Le stade Coubertin a évidemment fait le plein pour l’occasion.

