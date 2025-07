Les groupes de National 2 dévoilés, les Girondins de Bordeaux connaissent leurs adversaires

Il était une fois dans l’Ouest.

Ce jeudi, la Fédération française de football a réparti les équipes de National 2 dans les trois groupes pour la saison 2025-2026. Alors que certaines rumeurs envoyaient les Girondins de Bordeaux dans le groupe Sud-Est, la FFF a décidé de laisser le club au scapulaire à l’Ouest. Les Bordelais restent donc dans une poule très similaire à celle de la saison dernière.

Des adversaires bien connus des Girondins

Pour espérer revenir dans le monde professionnel (le National 1 deviendra pro en 2026-2027), les Girondins devront se farcir des clients à la montée comme Les Herbiers, Saint Malo et La Roche-sur-Yon.

🚨🚨 ELLES SONT LÀ ! LES POULES DE NATIONAL 2 ! 🔥🔥 Le groupe C c'est un groupe de FOU ! Un repêchage en vue pour Jura Sud ? 👀 pic.twitter.com/8SiN2mvSbE — NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) July 17, 2025

Côté Île-de-France, les clubs du Grand Paris (Créteil, Bobigny et Saint-Maur-des-Fossés) se retrouvent dans le groupe Sud-Est avec l’AS Cannes et le Nîmes Olympique. Enfin, les clubs de la région Centre-Val de Loire évolueront dans le groupe Nord-Est aux côtés de deux clubs corses : AS Furiani Agliani et FC Borgo.

Les profs de géographie en pleurs.

