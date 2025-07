Rani Assaf et le Nîmes Olympique, c’est terminé !

Tomber pour mieux se relever ?

Exclu de toute compétition nationale par la DNCG le 24 juin dernier, le Nîmes Olympique, en pleine crise, a décidé de faire peau neuve. Première victime de cette réorganisation, le sulfureux propriétaire et président Rani Assaf, présent depuis 10 ans, laisse sa place à Thierry Cenatiempo et un groupe d’entrepreneurs locaux.

Deux jeunes dirigeants ont également été intronisés à la tête du sportif : Anthony Dupré (30 ans) comme nouveau chargé de recrutement, et Mickaël Gas (32 ans), qui dirigeait l’équipe réserve de Régional 1 la saison passée, comme nouvel entraîneur.

La commission d’appel devra trancher

« Plus que de trouver un homme providentiel à 5 millions d’euros, j’ai senti une volonté de garder le club aux Gardois, a expliqué le l’entrepreneur local Cenamiento à Midi Libre. Moi, j’amène 1 million d’euros que je verserai de façon étalée dans la SAS (société par actions simplifiée) que l’on est en train de créer. Je serai la locomotive et derrière, avec les wagons, on va tous mettre du charbon pour avancer. »

C’est avec cette nouvelle équipe que les Crocos se présenteront devant la commission d’appel de la DNCG, le 15 juillet prochain. Ces derniers souhaitent présenter un budget à 2,8 millions d’euros et un capital à 500 000 euros.

L’espoir renaît.

