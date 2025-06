Rani Assaf ne veut pas inscrire Nîmes en National 2

Pain in the Assaf.

Bon dernier de National, le Nîmes Olympique a subi une troisième relégation en cinq ans. Les seize buts d’Oussama Abdeldjelil, meilleur buteur du championnat, n’auront pas suffi. Une noyade dont le principal responsable demeure Rani Assaf. Comme un malheur n’arrive jamais seul, la DNCG a annoncé dans son procès-verbal du 24 juin l’exclusion pure et simple du club des compétitions nationales. Signifiant au mieux, un passage en Régional 1, sixième échelon du football français.

Le rage quit de Rani Assaf

Le plus déprimant ne se trouve même pas là. On se rend compte aujourd’hui que les Crocos sont loin d’avoir les mêmes problèmes de comptabilité que l’Olympique lyonnais. D’après les informations du Midi-Libre, la situation se veut encore plus ubuesque. Alors que les comptes et le budget prévisionnel sont au vert, on apprend que la raison de ce déclassement se trouve dans le fait que Rani Assaf ne souhaite pas réinscrire son club en National 2.

Une situation totalement inédite, à en croire les personnes proches du dossier. Il faut aussi noter que l’inscription des clubs en Régional 1 se fait jusqu’au 30 juin prochain. Si rien n’est fait dans ce délai, les Gardois pourraient même se retrouver encore plus bas. Les prochains jours ne risquent pas d’être roses à Nîmes, en attendant la décision finale des instances.

Quand certains disaient que Rani Assaf était le pire président du football, c’était pas du flan.

