National : Nîmes officiellement relégué en National 2, Le Mans et Boulogne continuent de se tirer la bourre pour la montée

On dit merci qui ? Merci Rani.

Une nouvelle fois battu sur ses terres, cette fois par le promu Aubagne (2-3), Nîmes est officiellement relégué en National 2 pour la première fois de son histoire. Après avoir encaissé l’ouverture du score juste avant la mi-temps par Setgui Karamoko (0-1, 45e+3) et un doublé de Steven Nsimba qui était resté muet depuis le match aller (0-2, 46e, 1-3, 53e) les Crocos auront tenté de faire renaître l’espoir grâce au doublé d’Oussama Abdeldjelil (1-2, 47e, 2-3, 81e), mais Lamine Djabala est venu crucifier les rouge et blanc dans le temps additionnel (2-4, 90e+1). Cette nouvelle défaite condamne les Gardois à la descente.

Un scénario qui n’aurait pas été possible sans la victoire de Châteauroux à Gaston-Petit face à Orléans (2-0) qui permet à la Berrichonne de toujours croire en ses chances de maintien avec ses 32 points. Soit autant que Paris 13 Atlético, premier non relégable, qui a concédé le nul face au FC Rouen (2-2) alors que les Parisiens ont mené par deux fois grâce aux réalisations de Kenny Rocha Santos (0-1, 40e sp) et Issiaka Karamoko (59e). Mais à chaque fois les Normands sont parvenus à revenir au score d’abord par Christ-Emmanuel Letono Mbondi (1-1, 45e+1) puis sur le penalty transformé par Hicham Benkaid (2-2, 90e+3 sp).

La lutte pour la montée continue de faire rage

Le malheur des uns faisant le bonheur, Boulogne a eu la joie de voir son concurrent direct défait à Concarneau. Le Mans pouvait pourtant porter un coup fatal aux Nordistes dans la course à la montée en empochant les trois points en Bretagne, il en fut tout autrement puisque les Thoniers ont infligé une violente manita aux Manceaux (5-2). De son côté Boulogne s’est rassuré en l’emportant 3 à 0 face à des Dijonnais réduits à 10 pendant une demi-heure. l’USB a ainsi recollé aux basques des Sarthois puisque les deux équipes jouent des coudes avec 55 unités chacune. En revanche avec cette défaite Dijon a tiré un trait final sur la troisième place.

En bas du classement, la lutte pour le maintien n’a pas encore rendu son verdict final puisque plusieurs équipes peuvent encore rejoindre Nîmes à l’échelon inférieur. Battu par QRM d’une courte tête (0-1), Villefranche occupe toujours la 14e position, mais reste à la merci des résultats de ses poursuivants (Châteauroux et Paris 13 Atlético) en cas de défaite lors de la prochaine journée, alors que QRM a assuré sa place en National pour la saison prochaine. Concernant les affiches entre les équipes qui n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison : Nancy a fait parler son statut de champion en s’imposant au caractère face à Valenciennes (3-4), tandis que Sochaux s’est incliné sur sa pelouse face à Bourg-en-Bresse (0-1).

Et aucun 0-0 pour couronner le tout.

Châteauroux 2 – 0 Orléans

Buts : Clairicia (16e), Tormin (39e) pour la Berrichonne

Concarneau 5 – 2 Le Mans

Buts : Kielt (6e), Bamba (32e), Etuin (66e), Sery (78e) pour les Thoniers // Oggad (55e), Gueye (90e+3) pour le MUC72

Dijon 0 – 3 Boulogne

Buts : Hbouch (25e), Fatou (40e), Vercruysse (63e) pour les Nordistes

Expulsion : Akakpo (60e) côté DFCO

Nîmes 2 – 4 Aubagne

Buts : Abdeldjelil (47e, 81e) pour les Crocos // Karamoko (45e+3), Nsimba (46e, 53e), Djaballah (90e+1) pour les Provençaux

Rouen 2 – 2 Paris 13 Atlético

Buts : Letono Mbondi (45e+1), Benkaid (90e+3, sp) pour le FCR // Rocha Santos (40e, sp); Karamoko (59e) pour les Gobelins

Sochaux 0 – 1 Bourg-en-Bresse

But : Laspalles (37e) pour le FBBP

Valenciennes 3 – 4 Nancy

Buts : Boutoutaou (26e), Appuah (34e), Kouakou (81e) pour le VAFC // Dabasse (16e, 19e), Bokangu (56e), Gomel (75e) pour les Chardons

Villefranche 0 – 1 Quevilly-Rouen Métropole

But : Fortune (72e) pour QRM

