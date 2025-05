L'ancien président de Nîmes dézingue Rani Assaf

Le pire président de l’histoire.

Pour la première fois en 88 ans d’histoire, le Nîmes Olympique jouera en National 2 la saison prochaine. Un déclin cruel pour des Gardois encore en Ligue 1 en 2021, qui doivent leur chute en partie au président Rani Assaf. Trois descentes en quatre ans et de quoi enrager Jean-Louis Gazeau, à la tête du club entre 2002 et 2014, et encore actionnaire minoritaire.

« Je dirais qu’il est le pire président du football »

« Mon coeur saigne depuis longtemps. C’était prévisible, mais je suis déçu comme vous ne pouvez pas le penser, confie l’homme de 84 ans ce mardi matin à Ici Gard Lozère. Et je suis en colère. Parce que nous avions laissé un club avec un centre de formation, en Ligue 2. Je trouve qu’il n’y a pas eu la réaction nécessaire pour sauver le club. Le match de la descente (défaite 2-4 contre Augagne vendredi dernier, NDLR), je n’ai pas versé une larme mais j’ai très mal dormi, je pensais à tous les anciens. »

Une tristesse rapidement mise de côté par une colère envers Rani Assaf. « Il est incontestablement le fossoyeur du Nîmes Olympique, c’est évident. Je pense qu’il n’est pas le seul responsable, mais il est quand même le grand responsable de ces dégâts, qui, j’espère, pourront être comblés. Mais je suis très pessimiste. » Avant d’affirmer qu’il « est le pire président du football, et ça sans question à se poser. Je n’ai jamais connu, dans le monde professionnel, un président qui n’assiste pas aux matchs de son équipe pendant deux ans, ça n’est jamais arrivé. »

Alors que les événements négatifs s’enchaînent les uns après les autres, il est légitime de se questionner sur une potentielle liquidation judiciaire à venir. Pour y faire face, Jean-Louis Gazeau a son idée. « Il faudrait qu’il cède le club, et à des conditions abordables pour des repreneurs », estime-t-il, avant de balayer l’idée de se porter candidat. À une journée de la fin du championnat, les Nîmois sont d’ores et déjà assurés de terminer lanterne rouge de National.

Prochain duel : désigner le pire dirigeant entre Rani Assaf et Gérard Lopez en Nationale.

