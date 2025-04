Gérard Lopez serait prêt à vendre les Girondins de Bordeaux en cas d’offre sérieuse

Le message est passé.

C’est officiel, les Girondins de Bordeaux resteront bloqués une deuxième saison consécutive en Nationale 2 après avoir vu la première place s’échapper. L’occasion pour les Ultramarines 87, le groupe de supporters du Virage Sud, d’être allé ce dimanche à la rencontre du controversé président et propriétaire Gérard Lopez.

Plusieurs requêtes émises

Ils étaient six leaders du groupe a être reçu par le businessman luxembourgeois de 53 ans pendant plus de deux heures, réunion durant laquelle le président s’est dit « prêt à étudier toute proposition de rachat crédible », peut-on lire dans un communiqué des Ultrasmarines paru sur X ce lundi. Ces mots, ce sont ceux des supporters après avoir demandé à Gérard Lopez « d’ouvrir la porte à tout projet de rachat sérieux, tant sportivement que financièrement. »

Parmi les autres points abordés, on note le souhait d’une meilleure gestion financière du club. Ce à quoi l’homme d’affaire dit « s’engager à assurer la pérennité financière du club pour les années à venir et présente un plan sur 6 ans avec une rigueur budgétaire. » Les supporters ont ensuite enfilé la casquette de directeur sportif : « Un recrutement de N2 : prioriser des joueurs guerriers qui connaissent ce championnat, arrêter les recrutements systématiques à l’étranger souvent coûteux et en lien trop étroits avec certains réseaux d’agents. »

Une idée qui n’a pas déplu au propriétaire du club qui ne souhaite pas ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Enfin, instaurer un président délégué qui serait davantage impliqué dans la vie du club, mesure sur laquelle Gérard Lopez communiquera prochainement.

Pour le futur propriétaire, un certain allemand semble être déjà sur le dossier…

