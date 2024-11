Gérard Lopez condamné à dix mois de prison avec sursis

Les aventures de Gérard Lopez continuent.

Après avoir fait couler les Girondins ces derniers mois et peut-être bientôt Boavista, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois était présent dans l’un des endroits qu’il affectionne le plus ce mercredi : un tribunal. En l’occurrence, le tribunal correctionnel de Lille. L’actuel président des Girondins de Bordeaux y a été jugé coupable de complicité d’exercice illégal de la profession d’agent sportif sans licence valable et non déclaration d’embauche d’un collaborateur, Karim Saada, ex-scout du LOSC aujourd’hui à Bordeaux, durant son passage au LOSC, entre 2017 et 2020.

L’Équipe indique qu’employé par le club lillois le 1er octobre 2017, Karim Saada avait vu sa situation n’être régularisée qu’en mars 2018. De quoi lui valoir également une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et de 5 000 euros d’amende pour exercice illégale de la profession d’agent sportif sans licence valable.

Quand est-ce que ça s’arrête ?

