Lucas Chevalier : « À 14h09, mon téléphone explosait de partout  »

Un chevalier enfin couronné.

Lucas Chevalier peut savourer. Impérial dans les cages du LOSC cette saison, le portier a été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. Présent en conférence de presse ce vendredi, le jeune prodige de 23 ans raconte ne pas avoir caché sa joie au moment d’apprendre la nouvelle : « C’était un sentiment de fierté, de bonheur. C’est le début d’un certain accomplissement, confie le gardien formé au Domaine de Luchin. Depuis hier (jeudi), 14 heures, ma vie a changé. »

« À 14h09, mon téléphone explosait de partout »

« Tenez, un truc m’a fait rire et montre l’impact de cette convocation. Je n’étais pas sur le direct, hier, j’étais en voiture et la liste a dû tomber à 14h08. À 14h09, mon téléphone explosait de partout. Et je conduisais. Je me suis dit : « C’est quoi ça ! Qu’est-ce qu’il se passe ? » Ça m’a fait rire », raconte, tout sourire, le nouveau portier des Bleus.

Lui qui enchaîne les performances de hautes volées, notamment en Ligue des champions, estime mériter cette convocation : « C’est une surprise dans le sens où c’est la première fois, mais il y a une part de logique. Et si je n’avais pas été appelé, ce n’était pas grave. Il y a pire dans la vie. Il y aura une sélection dans six mois. C’est bien que ça arrive maintenant, bien sûr. »

De quoi faire la fierté de son père.

« Pour Lucas, le foot, c’est une communion »