Lucas Chevalier devrait être convoqué par Didier Deschamps

Encore auteur d’une prestation majuscule face à la Juventus avec le LOSC, ce mardi, en Ligue des champions (1-1), Lucas Chevalier postule plus que jamais une place en équipe de France. Ce jeudi, L’Équipe annonce même qu’enfin, Didier Deschamps aurait choisi d’appeler celui qui représente plus que jamais l’avenir des Bleus à son poste. Pour rappel, le sélectionneur dévoilera sa liste ce jeudi à 14 heures.

Il faut croire que l’appel du pied a payé. Jusqu’ici mesuré, Chevalier ne cachait pas son impatience de découvrir Clairefontaine, mardi, après le match. « Je me tiens prêt. Tout le monde voit que je fais de bonnes performances, je le sais aussi, a-t-il affirmé au micro de Canal + après la rencontre. Je sais que j’ai des choses à améliorer. Il faut essayer d’être le plus régulier possible. Face à ce genre d’équipe, on a plus de lumière, les gens peuvent penser que… Je fais mon travail. Si ça vient, tant mieux. »

