Footox épisode 21 : les vrais héros ne portent pas de capes !

Le Chevalier et une table ronde.

L’arrivée (enfin) de Lucas Chevalier chez les Bleus dans le costume de numéro 3, Jorge Sampaoli qui enfile la tenue de pompier à Rennes, Andy Carroll celle de sauveur des Girondins de Bordeaux en National 2 : retrouvez ces trois gentlemen extraordinaires dans le nouvel épisode de Footox ! Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Mathieu Rollinger, Léo Ruiz et Florent Toniutti.

Retrouvez l’épisode 21 de Footox, en ligne depuis ce mardi, avec au menu le novice Lucas Chevalier, le pompier Jorge Sampaoli et le héros du football vrai Andy Carroll.

