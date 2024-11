Le secret d’Ayyoub Bouaddi pour « garder l’esprit éveillé »

Aware comme Jean-Claude Van Damme.

Appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France espoirs, Ayyoub Bouaddi (17 ans) était présent ce mardi en conférence de presse, en marge de la rencontre face à l’Italie (15 novembre). Le jeune milieu de terrain lillois a eu l’occasion d’évoquer son projet socio-professionnel face aux médias, lui qui suit une licence de mathématiques « pour garder l’esprit éveillé » en dehors des heures d’entrainement au domaine de Luchin.

🎙️ Ayyoub Bouaddi (Lille / Equipe de France Espoirs) suit une licence de mathématiques en parallèle de sa carrière professionnelle : "C'est pour bonifier mon temps libre, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Ça permet de garder ton esprit éveillé." pic.twitter.com/pkQhN7FUba — RMC Sport (@RMCsport) November 12, 2024

S’il concède volontiers, sourire aux lèvres, que son parcours n’est pas commun, Bouaddi souhaite poursuivre ses études en parallèle d’une carrière qui s’annonce déjà brillante au vu de ses récentes performances. « À Lille on a entraînement le matin, on a donc des temps libres l’après-midi où je peux faire ce que je veux » ajoute le néo-international espoirs, pour qui poursuivre ses études est la manière idéale de bonifier ce temps libre et mieux pouvoir appréhender le travail tactique, « très important dans le football moderne » selon la jeune pépite.

Une science du jeu qui lui vaut pour l’instant les félicitations du professeur Pep Genesio.

Les Bleuets cèdent contre l’Autriche, mais verront l’Euro Espoirs