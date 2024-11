Digne d’un film d’espionnage yougoslave.

Alors que Lille fête ses 80 ans d’existence et prévoit de nombreuses festivités en amont de la réception de Rennes le dimanche 24 novembre (15 heures), le club nordiste a publié ce vendredi une courte vidéo dans laquelle l’ancien coach local Vahid Halilhodžić revient sur la préparation du match de Lille à Parme, le 8 août 2001 au troisième tour préliminaire de Ligue des champions (victoire 0-2, avant une courte défaite 1-0 au retour). Si les supporters lillois se souviennent de cette folle nuit italienne et de ce ce banger de Johnny Ecker qui permettra au LOSC de se qualifier pour sa première phase de poules de C1, l’excellente anecdote racontée par coach Vahid treize ans plus tard est, elle, moins connue.

L'anecdote folle de coach Vahid sur Parme-LOSC en 2001 🤣 — LOSC (@losclive) November 15, 2024

Cachés et camouflés en forêt pour espionner les dernières mises en place tactiques des Parmesans, le technicien franco-bosnien et son adjoint avaient de quoi préparer au mieux le barrage aller remporté grâce à Salaheddine Bassir et Johnny Ecker. « Deux ans plus tôt, le Losc était 19e de deuxième division, se remémore Coach Vahid, en mode Père Castor. Je pense qu’ils nous ont pris un peu à la légère. Ils nous ont sous-estimé. Pour préparer ce match, je suis allé avec Bruno Baronchelli, mon adjoint, dans la vallée d’Aoste. Je savais que Parme se préparait là-bas, sur un terrain en montagne. On s’est caché dans la forêt, Bruno Baronchelli est même tombé dans un petit ravin. Il s’est fait un peu mal. On n’était pas trop prêts, on était cachés pour ne pas se faire repérer. » Et il le dit : «C’était la première fois ! On avait mis un peu de camouflage. »

Call of Duty : Warzone et Assassin’s Creed ont été créé depuis cette histoire, et ce n’est pas un hasard.

