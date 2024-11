Franck Haise : « Il valait mieux entraîner il y a vingt ans  »

Bien dormir, c’est le début du bonheur.

Quelques mois après avoir envisagé une pause dans sa carrière d’entraîneur, Franck Haise est un technicien épanoui sur la Côte d’Azur. Mais avant de rejoindre l’OGC Nice l’été dernier, le Mayennais a bien failli mettre entre parenthèses sa carrière, épuisé par le rythme. « À l’été 2023, j’avais coupé physiquement, mais pas suffisamment sur le plan psychologique. Ensuite, il y a eu un premier enchaînement de matchs, un mercato tardif, des choses à faire dans l’urgence, un début de saison avec des résultats compliqués. Il y avait très peu de moments de coupure et j’ai senti que la fatigue… Je sentais à un moment que mon énergie était moindre », raconte à L’Équipe celui qui était alors manager du RC Lens, en plus de coach numéro un, « un poste très intéressant pour avoir un regard transversal sur un club, mais qui prend aussi de l’énergie. Vous cumulez tout ça, vous ajoutez 500 interventions médias par an, et vous ne coupez jamais, psychologiquement. »

« Vous faites des nuits de plus en plus compliquées, vous sentez que vous n’avez pas bien récupéré et, quand vous vous levez le matin, l’énergie que vous avez, ce n’est pas celle que vous avez habituellement. Parce que le réservoir, il était à moitié vide », détaille celui qui porte un regard critique sur le milieu : « Plus les années avancent, plus la charge extérieure, pas uniquement médiatique, augmente. Il valait mieux entraîner il y a vingt ans, malgré tout. Qu’est-ce que ce sera dans dix ans ? » Pour tenir d’ici là, Franck Haise a donc réinstallé une morning routine bien à lui : « Je me prends un quart d’heure, et pratiquement toujours sur ma terrasse, pour à 7 heures du mat faire un peu de postures, un peu d’étirements, un peu de mobilisation, ou un peu de renfo. Et aujourd’hui, si une fois j’ai envie de partir à 15 heures, eh bien je pars à 15 heures. Ça ne va peut-être pas m’empêcher de travailler encore une heure ou deux à la maison. » Tout en se permettant des petites siestes au centre d’entraînement.

