Encore un éducateur agressé lors d’une rencontre amateur

Un nouveau samedi amer pour les éducateurs dans le football amateur, après la menace au couteau contre l’un d’entre eux ou bien l’annulation d’entraînements pour cause d’agression envers d’autres. Ce 16 novembre, un bénévole a été de nouveau agressé lors d’une rencontre de Régional 2 féminines U18 à Athis-Mons, dans l’Essonne.

D’après le Parisien, Hakim Djellid, éducateur en charge de l’équipe U18 féminine des visiteurs, le FC Solitaires Paris Est, a été assailli par une horde de supporters locaux. Ces derniers, selon le rapport de l’arbitre, s’étaient introduits sur le terrain afin de contester la décision d’exclusion de l’une des joueuses après une altercation. Le coach se serait retrouvé seul face aux agresseurs sur le terrain, au moment où son équipe serait allée se réfugier au niveau des vestiaires, avant de se faire rouer de coups.

« Si je suis encore vivant, c’est grâce à ces deux filles de 15 ans »

Étant cardiaque, l’homme de 31 ans dit aujourd’hui devoir la vie à deux jeunes filles de 15 ans, l’ayant mis en position latérale de sécurité alors qu’il avait été laissé pour mort. « Je suis cardiaque, je porte un défibrillateur et j’ai déjà fait un AVC. Si je suis encore vivant, c’est grâce à ces deux filles de 15 ans, alors que les adultes d’Athis-Mons, eux, n’ont rien fait », déclare-t-il. Il est désormais sorti de l’hôpital après avoir été inconscient à peu près cinq minutes à la suite d’un traumatisme crânien et d’une blessure à l’oreille gauche, qui lui valent huit jours d’ITT. Le club indique sur sa page Instagram avoir déposé une plainte afin de retrouver la ou les personnes coupables de ces actes et soumis le dossier à la commission disciplinaire de la Ligue de Paris.

Les terrains deviennent des zones de non-droit.

