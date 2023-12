Les entraînements du Montrouge FC annulés après l’agression d’un éducateur

On a échangé nos parents.

Depuis des semaines voire des mois en France, les éducateurs dans le football amateur semblent être une cible facile et privilégiée pour toute personne un minimum frustré. Nouveau cas en région parisienne, puisque le Montrouge FC, partenaire du FC Lorient par ailleurs, a annoncé ce vendredi annuler – pour au minimum une semaine – les entraînements de toutes ses sections.

« Cette annonce fait suite à l’agression, mardi dernier, d’un parent sur un éducateur du club. Un éducateur a été pris à partie et menacé par un parent. Violent par la parole avec insultes, ce parent souhaitait également en venir aux mains. Heureusement, notre éducateur a su garder son sang-froid et éviter que la situation ne dégénère face à un individu souhaitant aller beaucoup plus loin », relate le communiqué du MFC 92. Pour justifier sa décision radicale et la mise en retrait temporaire de ses éducateurs, le club francilien stipule également qu’il s’agit d’une« répétition d’événements » au cours de la dernière année, et non d’un cas isolé. En effet, on y apprend qu’un autre éducateur montrougien s’était fait menacer dans le passé récent… avec un couteau, par un parent, membre du conseil d’administration du club.

À ce niveau, cela relève de la psychiatrie.