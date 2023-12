Villejuif : un éducateur menacé au couteau, les matchs et les entraînements suspendus

Pour les grands maux, maintenant ce seront des solutions radicales.

Après qu’un de ses éducateurs a été agressé verbalement et menacé au couteau par un parent de joueur, l’US Villejuif a annoncé la suspension de tous ses matchs ainsi que de ses entraînements à compter de ce lundi. Seule l’équipe senior A pourra jouer sa rencontre de Coupe de Paris face à l’US Palaiseau ce mercredi. La direction du club « condamne avec la plus grande fermeté ce comportement inadmissible » et évoque une sanction « définitive » déjà prise à l’encontre du parent, sans en communiquer la nature exacte.

Le club de Villejuif annonce aussi que, dès la reprise du 8 janvier, « toutes les séances d’entraînement se dérouleront à huis clos » et qu’il interdira aussi l’accès « à toute personne étrangère à l’encadrement du club […] jusqu’à nouvel ordre ». Un communiqué incendiaire et radical envers les parents de joueurs, qui découle d’une augmentation des faits d’agression sur des éducateurs ces dernières semaines, comme en fin de semaine dernière à Montrouge, et témoigne aussi d’une impuissance des clubs laissés-pour-compte qui n’ont d’autre choix que de prendre ce genre de décisions pour espérer changer les choses.

📢 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 ⚠️ 𝐿'𝐻𝐸𝑈𝑅𝐸 𝐸𝑆𝑇 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸 ! — US Villejuif Football (@USVillejuifFoot) December 19, 2023

Ce sont donc les principaux concernés, les jeunes footballeurs, qui payent les pots cassés par les adultes.

