La réaction lunaire d’Ipswich face au refus de son capitaine de porter un brassard LGBTQ+

Pas vraiment ce que l’on attendait.

Alors que son capitaine, Sam Morsy, a fait parler de lui ce week-end en décidant de ne pas porter le brassard arc-en-ciel en soutien à l’inclusion LGBTQ+ lors de la défaite 1-0 de son équipe contre Nottingham Forest (1-0), Ipswich a tout bonnement choisi de défendre ce dernier. L’une des raisons invoquées est la croyance religieuse du milieu de terrain égyptien.

Le joueur de 33 ans était pourtant le seul capitaine de Premier League à ne pas participer à la campagne Rainbow Laces, qui n’était pas obligatoire, lors de cette 13e journée de championnat anglais. Les dirigeants de l’actuel 19e de la PL ont justifié leur prise de position dans un communiqué avec notamment ces mots : « Au cours de la campagne de cette année, des membres des équipes premières masculine et féminine du club ont visité la séance hebdomadaire de football LGBTQ+ de notre Fondation, tandis que le club a également fait un engagement commun de solidarité et d’inclusivité aux côtés de Nottingham Forest avant le match de samedi. […] Dans le même temps, nous respectons la décision de notre capitaine Sam Morsy, qui a choisi de ne pas porter le brassard arc-en-ciel en raison de ses convictions religieuses. Nous continuerons à développer un environnement où tous sont valorisés et respectés, tant sur le terrain qu’en dehors. »

Et ça continue, encore et encore.

