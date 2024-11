George Ilenikhena aurait été victime d'un vol avec violence

Une trêve pas si reposante.

Petite révélation du début de saison monégasque grâce à son but décisif inscrit lors de la victoire face au Barça (2-1) notamment, George Ilenikhena a découvert les côtés un peu moins sympas de son nouveau statut, ce week-end. Ce lundi, Le Parisien indique que le jeune attaquant de 18 ans arrivé d’Antwerp l’été dernier a été victime d’un vol avec violence à Corbeil-Essonnes dans la nuit de samedi à dimanche.

Pas de blessure

Toujours selon le quotidien, le jeune homme était accompagné d’un ami et repartait d’une soirée d’anniversaire au volant de sa voiture quand quatre hommes cagoulés et munis d’armes de poing lui ont ordonné de leur donner les clés de son véhicule, ses chaussures de luxe et son iPhone, d’après son témoignage à la police. Menacé, le natif de Lagos n’a pas été blessé, mais a déposé plainte, dimanche, au commissariat de Corbeil. Dans la journée de lundi, l’entourage du joueur a démenti ces informations, assurant que le joueur était présent à l’entraînement, a précisé Nice-Matin.

