Le jour où Alan Pardew a mis un couteau dans le dos d'Andy Carroll

Trahison !

Le prochain numéro de So Foot, à retrouver en kiosque ce jeudi, est l’occasion d’y dévorer un long entretien avec l’international anglais Andy Carroll, qui foule aujourd’hui les pelouses de National 2 avec les Girondins de Bordeaux. L’homme aux 9 sélections avec les Three Lions y dévoile plusieurs anecdotes croustillantes, notamment celle sur les conditions de son départ de Newcastle vers Liverpool le dernier jour du mercato hivernal, le 31 janvier 2011, devenant ce jour-là le joueur anglais le plus cher de l’histoire.

Le volte-face de Pardew

Alors que l’attaquant se trouve dans la salle de gym des Magpies en compagnie de ses partenaires, Sky Sports annonce que deux offres de Tottenham et Liverpool ont été rejetées par le club. Assurant à ses coéquipiers qu’il restera quoi qu’il arrive au club, il monte tout de même dans le bureau du coach Alan Pardew pour demander confirmation, chose qu’il obtient. Quelques minutes plus tard, et alors que la télévision annonce qu’un accord a finalement été trouvé avec Liverpool pour son transfert, Carroll remonte voir Pardew, qui lui avoue avoir finalement fait volte-face : « Oui, nous avons accepté, l’hélicoptère t’attend ». Une annonce vécue comme un coup de couteau dans le dos par l’attaquant anglais, qui s’envolera quelques heures plus tard pour rejoindre les bords de la Mersey pour 41 millions d’euros.

Et le géant anglais de rajouter « Tu n’es qu’un traire Alan, comme ta petite taille le laissait deviner ».

