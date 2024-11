Lucas, Digne de confiance

L'équipe de France a perdu le pied gauche d'Antoine Griezmann ? Bonne nouvelle, celui de Lucas Digne n'est pas mal non plus. Titulaire dans son couloir face à l'Italie, l'ancien Lillois a peut-être signé son meilleur match en Bleus et rappelé qu'il pouvait prétendre à plus que son éternel rôle de doublure.

Dans un San Siro plein comme un œuf, personne n’imaginait pas franchement que l’homme de cet Italie-France serait Lucas Digne. Notamment parce que l’habitué des lieux, Théo Hernandez, était attendu en tant que titulaire dans le couloir gauche sur une pelouse dont il connaît chaque brin d’herbe. Oui, mais voilà : lors du nul décevant contre Israël, le piston milanais a une nouvelle fois été insipide et entretenu avec soin sa légende de joueur aux deux visages, tantôt imprévisible tantôt invisible. Alors, pour prendre sa revanche sur la Squadra Azzurra, Didier Deschamps avait décidé de changer de fusil d’épaule en titularisant Lucas Digne. Un joli cadeau pour la 50e sélection du natif de Meaux, qui a répondu présent.

Un latéral loin d’être gauche

Avec deux caviars pour la tête d’Adrien Rabiot – autre grand bonhomme de la soirée -, Lucas Digne a rappelé que son pied gauche pouvait être une arme fatale en plus de ses talents de défenseur. En ajustant la mire sur corner puis sur coup franc, avec des trajectoires dignes d’un mari de Spice Girl, le latéral d’Aston Villa a permis aux Bleus de redevenir dangereux sur coups de pieds arrêtés. C’est simple : les trois buts du soir ont été inscrits dans ce domaine de jeu. D’ailleurs, comment ne pas parler de la merveille de coup franc direct botté par Lucas Digne qui a terminé au fond des filets après avoir heurté la barre puis le dos de Guglielmo Vicario ? Le règlement est cruel, attribuant le but contre-son-camp au portier italien, mais tout le mérite revient évidemment au Français.

"Là, il m'a reproché d'être monté !" Lucas Digne dévoile une de ses discussions avec Deschamps

Lucas Digne ne deviendra donc pas le premier tricolore buteur sur coup franc direct depuis Paul Pogba face à la Russie en 2018, même s’il considère – à juste titre – ce but « à 50% » pour lui. « Nkunku voulait le tirer, je lui ai dit d’attendre de voir le mur et le placement du gardien. Je le travaille toutes les semaines à Aston Villa et je répète ce geste, de plus près habituellement. Après, quand le pied est chaud, ça rentre », a savouré l’ancien Parisien au micro de TF1, qui avait effectivement le pied bien affûté face aux Italiens. S’il aurait troqué ses deux passes décisives et son presque premier but en Bleus contre un clean-sheet, de son propre aveu, Lucas Digne est tout de même apparu très souriant après sa prestation du soir. Laquelle devrait, ces prochains mois, peser dans l’esprit de Didier Deschamps.

Le plus ancien des Bleus

« Depuis le début de saison, le coach me fait confiance sur chaque rassemblement donc à moi de répondre présent. J’ai joué les trois derniers gros matchs, c’est un plaisir d’être présent », a sobrement savouré celui qui était effectivement titulaire face à la Belgique, et sur la pelouse de San Siro. « Il y a une concurrence : Théo est un peu moins bien, Lucas joue un match sur deux… Je lui dis les choses, de part ce qu’il fait en club et avec nous. Sur une semaine, quand on peut donner du temps de jeu à tout le monde… », a de son côté réagi Deschamps, très évasif à propos l’avenir de Lucas Digne et à la hiérarchie à son poste en Bleus. Un avenir que Lucas Digne, plus vieil international du vestiaire depuis sa première sélection en mars 2014, imagine encore lointain : « J’ai 31 ans, je suis jeune… Ça va, je me sens bien ! »

"Avec Aston Villa on travaille énormément les coup de pied arrêtés. !" Lucas Digne revient sur son incroyable coup-franc

Dans un groupe France rajeuni, en plein projet « réoxygénation » – comme répété depuis la fin de l’été par DD et son staff -, celui qui a participé à l’épopée brésilienne de 2014, à l’Euro 2016 et à l’Euro 2020 affiche un CV que peu de pensionnaires actuels de Clairefontaine ont. Et ce, même si Lucas Digne ne fut pas convié aux deux dernières Coupes du monde ni à l’Euro 2024. Avec désormais 9 passes décisives en 50 sélections, mais surtout un état d’esprit irréprochable, ce fidèle soldat souvent sacrifié et sous-côté par un public qui l’a longtemps eu dans le nez peut-il enfin s’installer chez les Bleus ? Difficile de se mouiller tant le destin semble souvent taquin avec Lucas Digne, en lui enlevant parfois sans raison ce qu’il mérite. À l’image de ce coup franc sublime, face à l’Italie. Une chose est sûre : sa cinquantième sélection, plus qu’aboutie, rebat véritablement les cartes.

Digne : « Ce match va servir de référence »