Lucas Digne fier de sa longévité en Bleu

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Lucas Digne n’a plus 23 ans.

À 31 ans, il est, sans faire de bruit, le joueur en place depuis le plus longtemps en équipe de France. S’il joue face à l’Italie à San Siro dimanche, Lucas Digne fêtera sa 50e sélection en Bleu. En conférence de presse, ce vendredi, le latéral gauche d’Aston Villa n’a pas caché sa fierté : « Ça montre ma longévité et la constance que j’ai pu avoir dans mon travail et mes performances. La prochaine Coupe du monde? Tout dépend de mes performances en club, et de ma condition, mais oui ça peut être un objectif, bien sûr. »

« Un petit pincement au cœur » de voir partir Grizou

Il a également évoqué la retraite internationale d’un Antoine Griezmann qui, comme lui, avait débuté en Bleu en 2014, avant le Mondial au Brésil. « Ça m’a forcément attristé parce que c’est une personne que j’apprécie sur le plan humain et sportif. C’était forcément un petit pincement au cœur de le voir partir. »

À nous aussi, Lucas.

