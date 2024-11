Présidence de la FFF : Benjamin André et Romain Danzé présents dans la liste de Samsonoff, qui fait face à Diallo

Faites vos jeux !

Les élections à la présidence de la Fédération française de football, organisées à distance et via une plateforme de vote en ligne les 10 et 11 décembre prochains, verront s’affronter deux listes. Celle menée par le président sortant Philippe Diallo – candidat à sa propre succession – et celle menée par Pierre Samsonoff ont toutes deux été jugées recevables, ce jeudi, par la commission de contrôle des opérations électorales de la FFF. Les résultats seront dévoilés le 14 décembre.

Jean-Michel Aulas numéro 2 de Diallo

Si le président de la LFP Vincent Labrune est candidat commun à chaque liste, on retrouve notamment Jean-Michel Aulas en qualité de vice-président délégué dans la liste Diallo ou Jérôme Boscari, dans le même rôle, au sein de la liste Samsonoff. Dans cette dernière, on compte également le retraité Romain Danzé (en 14e position) et l’actuel joueur du LOSC Benjamin André (15e). Constitué de 28 sièges, le futur comité exécutif élu dans le respect de la parité sera composé de 22 membres de la liste plébiscitée, auxquels il faudra ajouter six membres élus par leurs pairs : représentants des joueurs et joueuses de haut niveau, représentants des arbitres et représentants des entraineurs.

