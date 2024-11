Olivier Pantaloni à la rencontre d’écoliers lorientais pour promouvoir les langues locales

Demat on Olivier ma anv.

S’il venait à être lassé par le métier de coach, Olivier Pantaloni sait comment il occupera ses dernières années d’activité. Ce jeudi, l’entraîneur du FC Lorient l’a joué instit à l’école Diwan de Lorient, où l’enseignement est dispensé en langue bretonne. Objectif de la rencontre avec les CM1 et CM2, mettre l’accent sur le patrimoine que sont les langues comme le breton ou le corse, que maîtrise bien l’ex-emblématique entraîneur de l’AC Ajaccio.

Mettre en valeur le territoire et ses particularités

Devant des classes de CM1-CM2, le natif de Bastia s’est prêté au jeu du questions-réponses sur fond de dialectes locaux. Un bel échange fruit d’une collaboration entre l’établissement et le FC Lorient qui, cette saison, met l’accent sur ce qui fait l’authenticité de son territoire, les différents brassards de Laurent Abergel étant une autre particularité de l’exercice en cours. La langue bretonne est aussi mise à l’honneur. Une fois par mois, le club publie ainsi des articles en breton sur son site et ses réseaux et à l’occasion des derbys, depuis plusieurs saisons, les réseaux sociaux du FCL passent en breton.

En attendant de voir le club repasser en Ligue 1.

Lorient gagne le derby contre Guingamp et recolle au PFC, accroché à Pau