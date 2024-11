Pronostic Italie France : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des Nations

Pour parier sans trop de pression sur l’affiche Italie – France de dimanche, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous, on vous donne nos pronostics Bologne – Monaco.

Une Italie quasiment assurée de la 1re place

Décevante lors du dernier championnat d’Europe avec une élimination dès les 8e de finale face à la Suisse, l’Italie va mieux dans cette Ligue des Nations. Arrivé pour succéder à Mancini, Spalletti est en train de bâtir une équipe pour être compétitive pour le Mondial 2026. Déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, la Squadra Azzurra montre un visage intéressant. Elle avait battu la France en déplacement lors de la 1re journée (1-3) avant de confirmer lors des autres matchs. Battant logiquement deux fois Israël, l’Italie avait ensuite concédé le nul à domicile face aux Belges mais à 10 contre 11 (2-2). Jeudi, les Italiens ont réalisé une superbe opération en dominant la Belgique sur une réalisation de Tonali.

La France décevante mais toujours dans le coup

Le niveau de jeu des Bleus reste au centre des préoccupations sur ce rassemblement puisque la France vient de livrer une triste prestation à domicile face à Israël (0-0), qui met Deschamps sous pression. Depuis sa prise de fonctions, le sélectionneur français a permis aux Bleus de remporter le Mondial 2018, et la Ligue des Nations 2021, mais le contenu n’y est plus. Lors du dernier championnat d’Europe, les Bleus ont certes atteint les demi-finales mais ont produit un jeu très limité, source de frustration auprès des supporters tricolores. Comme souvent dans cette nouvelle Ligue des Nations, les Bleus, malgré des prestations de faible qualité, sont qualifiés pour la suite de la compétition. Battus lors de la 1re journée par l’Italie, les Français s’étaient relevés en dominant Israël sur le match aller (1-4) et par deux fois la Belgique (1-0 et 1-2).

L’Italie sans Pellegrini, ni Calafiori

Face à Israël, Deschamps a mis en place un système en 4-3-3 qui n’a pas fonctionné et devrait apporter des changements ce dimanche. Du côté de l’Italie, Spalletti doit notamment faire sans Pellegrini, et Calafiori sur ce rassemblement. La bonne nouvelle est le retour lors du dernier rassemblement de Tonali qui a purgé sa longue suspension. Le milieu est le véritable maître à jouer de son équipe et s’est mué en buteur contre la Belgique.

Les compositions probables pour ce Italie – France :

Italie: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno – Cambiaso, Tonali, Frattesi, Barella, Dimarco – Raspadori, Retegui.

France : Maignan – Koundé, Upamecano (ou Saliba), Konaté, Théo Hernandez – Camavinga, Kanté – Nkunku, Olise, Barcola – Kolo Muani.

La France comme souvent au finish ?

Ce dimanche, l’Italie dispute une finale face à la France pour la 1re place. Un nul contre les Bleus permettrait aux Transalpins de terminer en tête. A l’inverse, dominés tout au long de cette campagne de Ligue des Nations, les Bleus peuvent décrocher la 1re place s’ils l’emportent par au moins deux buts d’écart. Battue largement à l’aller (3-1), la France aura à cœur de se reprendre face à une Squadra Azzurra en progression. Solide défensivement, la sélection tricolore pourrait cette fois prendre les 3 points en Italie face à des Transalpins qui peuvent se contenter d’une défaite d’un but et qui sont souvent calculateurs. Déjà qualifiées pour la phase finale, la France et l’Italie devraient nous offrir un match spectaculaire.

