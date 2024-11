Un bonbon d'Andy Caroll offre la victoire à Bordeaux

Quand Gérard Lopez n’est pas là, les Bordelais dansent.

Et qui d’autre que l’inéluctable Andy Carroll pour offrir les trois points aux Girondins dans leur match en retard de la deuxième journée de National 2 ? Sur la pelouse de la lanterne rouge, Le Poiré sur Vie, Bordeaux s’est contenté d’une victoire sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but inscrit en moins de trois minutes. Et quel but ! À l’entrée de la surface, Caroll enroule sa frappe et trouve la lucarne. L’attaquant anglais, arrivé en septembre à la surprise générale, inscrit déjà son septième but de la saison – dont deux doublés – en cinq matchs cette saison.

Andy Caroll en mode Thierry Henry en N2. Le football 😍 pic.twitter.com/Ssz86RZhQL — Samuel Vaslin (@VaslinSamuel) November 13, 2024

Avec cette troisième victoire en neuf matchs, un septième match sans défaite, les hommes de Bruno Irles sont cinquièmes de leur groupe B de National 2 avec seize points, à égalité avec Blois (3e) et les Herbiers (4e).

Pas sûr que ça suffise à soulager les salariés des Girondins.

Andy Carroll sauve encore Bordeaux