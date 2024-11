Le meilleur buteur de l’histoire de Nîmes est décédé

Il s’appelait Hassan Akesbi. Ce dimanche, le meilleur buteur africain de l’histoire du championnat de France (173 réalisations) s’est éteint à l’âge de 89 ans. Malade depuis des mois, Akesbi aura porté l’attaque du Nîmes Olympique entre 1955 et 1961, devenant même le meilleur buteur de l’histoire du club gardois. 119 buts en 204 matchs, des statistiques toujours pas détrônées à ce jour.

Le Nîmes Olympique est en deuil. Nous apprenons avec une profonde tristesse le décès de l’un de ses joueurs légendaires : M. Hassan Akesbi. Il restera à jamais, et sans doute pour longtemps encore, le plus grand buteur de l’histoire du club. Nous adressons nos plus sincères…

