Anéanti par la nouvelle défaite de son équipe, un supporter rennais tire au fusil depuis sa fenêtre

Bonne ambiance à Rennes.

Humilié à Auxerre (4-0) le 3 novembre, le Stade rennais n’a pas réussi à se racheter devant son public ce week-end, s’inclinant contre Toulouse (0-2) pour pointer à la treizième place de Ligue 1 après onze journées. Le début d’une spirale infernale qui a littéralement rendu fou un supporter rouge et noir présent au Roazhon Park, comme le rapporte Ouest-France ce lundi : après s’être explosé la gueule au whisky à sa sortie du stade, cet individu de 56 ans est rentré chez lui, où il aurait pris son fusil pour ouvrir le feu sur « une butte herbeuse », depuis sa fenêtre. De quoi effrayer tout le voisinage, et surtout terminer sa soirée au poste. Pas la première fois pour cet homme, connu de la justice… pour meurtre. Il a été remis en liberté et devrait faire l’objet d’une comparution devant le tribunal, précise le quotidien régional.

Juste effrayant.

