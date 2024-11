Un membre de la LFP pourrait quitter son poste

Quelle coïncidence.

Un an et demi après son élection, Benjamin Morel, directeur général de LFP Média, devrait quitter son poste durant l’année 2025, ayant prévenu par mail ses associés de son intention de partir. On pourrait penser que cette décision serait liée aux récentes perquisitions au siège de la LFP et au domicile de Vincent Labrune, mais d’autres raisons sont avancées par Sky Sports et RMC.

Des conditions qui ne lui permettent pas de mener à bien sa mission

En poste depuis janvier 2023, l’ancien patron du Tournoi des Six Nations de rugby (une autre structure associée à CVC) estimerait que toutes les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien ses missions. En effet, les clubs poussent pour que la Ligue et sa société commerciale puissent réduire la voilure de 40 millions d’euros sur leur train de vie. La date de son départ n’est pas encore définie, lui qui devra avant de lever le camp régler une bonne fois pour toutes la signature du contrat des droits TV avec Bein Sports ou encore l’organisation du Trophée des champions.

Et il y a sûrement une belle prime de départ à négocier.

