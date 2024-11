Après un match fou, Monaco s’impose face à Brest

AS Monaco 3-2 Stade brestois

Buts : Akliouche (5e, 90e+1), Golovin (24e) pour les Monégasques // Sima (50e), Ajorque (90e+5) pour les Ty Zefs

La jeunesse monégasque au pouvoir.

Pour l’ouverture de cette 12e journée de Ligue 1, Monaco a reçu des Brestois en manque de confiance en championnat avec deux défaites face à Montpellier (3-1) et Nice (0-1). Grâce à une domination sans partage durant la première mi-temps, les Monégasques ont fini par s’imposer 2 à 1, malgré la réduction de l’écart par les Brestois en début de seconde mi-temps. Monaco confirme ainsi sa position de dauphin du PSG, alors que Brest stagne à la 12e place.

La soirée des premiers buts

Les Monégasques ont rapidement pris les devants dans la rencontre, grâce à ses jeunes pousses Magnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. L’international espoir français n’a eu besoin que d’une seule occasion pour inscrire son premier but de la saison et ouvrir le compteur de l’ASM après un service trois étoiles de Ben Seghir (1-0, 5e). L’attaquant monégasque aurait même pu récidiver quelques minutes plus tard, mais sa frappe est venue s’écraser sur le montant de Marco Bizot (9e). Le but du break est finalement venu d’un autre joueur muet face au but jusqu’alors, Aleksandr Golovin, qui a bénéficié de la mauvaise relance de Denis Zakaria pour récupérer le ballon et tromper la vigilance de Bizot (2-0, 24e). En difficulté dans le jeu lors de la première période, le Stade brestois a en plus perdu sur blessure Pierre Lees-Melou (20e).

Piqués, les Brestois sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, réduisant même l’écart en début de seconde période grâce à Abdallah Sima, lui aussi auteur de son premier but de la saison, qui a parfaitement décroisé sa tête pour trouver le chemin des filets de Radosław Majecki (2-1, 50e). Pour autant, les Pirates ne sont pas parvenus à égaliser dans une rencontre qui s’est peu à peu tendue, comme l’a montré l’expulsion d’Eric Roy (67e).

Portés vers l’avant, les Brestois ont fini par se mettre en danger sur les contre-attaques monégasques, et Akliouche ne s’est pas gêné pour venir s’offrir un doublé avec un piqué sublime dans le temps additionnel (3-1, 90e+1). Mais c’était compter sans la résilience de Ludovic Ajorque qui est venu redonner un brin d’espoir aux Bretons (3-2, 90e+5)… mais trop tard.

Les Brestois pourront nourrir des regrets vu la physionomie du match.

AS Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Salisu, Kehrer, Mawissa, Vanderson (Singo, 80e) – Zakaria, Magassa – Ben Seghir (Teze, 80e), Golovin (Ouattara, 90e+2), Akliouche – Embolo (Ilenikhena, 69e). Entraîneur : Adi Hütter.

Stade Brestois (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi – Camara (Martin, 80e), Lees-Melou (Fernandes, 22e), Magnetti (Pereira Lage, 81e) – Del Castillo (Doumbia, 46e), Ajorque, Sima (Baldé, 73e). Entraîneur : Eric Roy.

