Pronostic Monaco Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco, efficace contre Brest

La 12e journée de Ligue 1 débute par un duel d’européens entre l’AS Monaco et le Stade brestois. Ces deux formations brillent sur la scène continentale puisque Monégasques et Bretons occupent la 3e et la 4e place du classement de Ligue des champions. Sur la scène nationale, la donne est différente avec une équipe de l’ASM en deuxième position avec déjà 6 points de retard sur le leader parisien, alors que Brest peine. Dans le coup pour la 1re place en début de saison, le Club du Rocher a connu un trou d’air en s’inclinant consécutivement dans le derby face à Nice, où l’expulsion de Vanderson a été préjudiciable et plus surprenant à domicile face à Angers (0-1), alors mal en point. Après son brillant succès européen à Bologne, Monaco a réussi une excellente performance à Strasbourg. Menés au score, les joueurs de la Principauté ont renversé le match en fin de rencontre grâce à un Ben Seghir très percutant et auteur d’un doublé (1-3). Depuis le début de saison, l’ASM pêche dans la finition à l’image d’un Embolo, qui a eu plusieurs grosses occasions à la Meinau, non converties. Mais ce dernier, suspendu lors du 2e match de la Suisse, sera frais pour ce match. Avec notamment Minamino (4 buts), Ben Seghir ou Akliouche, Monaco possède un effectif de qualité.

En face, Brest a réalisé une saison dernière incroyable puisque les Bretons ont fini sur le podium de la Ligue 1. Sur leur lancée, les Brestois brillent sur la scène européenne et occupent une surprenante place dans le top 5 qui lui permettrait à l’heure actuelle de se qualifier directement pour les 8es de finale. La semaine prochaine, la bande d’Éric Roy aura fort à faire avec un déplacement en Catalogne pour y affronter le FC Barcelone. Avant cela, les Brestois ont un match délicat à Louis-II face à un Monaco qui ne veut pas laisser le PSG s’échapper. Performant sur la scène européenne, Brest paye ses efforts en Ligue 1 avec plusieurs défaites lors des dernières journées face à Nice et surtout sur la pelouse de la lanterne rouge, Brest (3-1). 12e, le club breton ne possède que 3 points de plus que l’AS Saint-Étienne, première formation relégable. À domicile, Monaco devrait retrouver son efficacité et prendre le dessus sur Brest.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

