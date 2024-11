Parler d’un désamour des Bleus est excessif, selon Philippe Diallo

Je t’aime, moi non plus.

Invité de La Chaîne L’Équipe ce mercredi soir, à quelques jours des élections pour la présidence de la FFF, où il sera candidat à sa propre succession face à Pierre Samsonoff, Philippe Diallo n’a pas évité les questions sur un éventuel désamour de l’équipe de France qui toucherait certains amateurs de football.

S’il a d’abord tenu à affirmer que les sponsors de la Fédération n’étaient pas inquiets d’un tel phénomène, en témoigne le renouvellement d’un contrat sur le long terme avec Nike, l’actuel président a également préféré souligner les bonnes audiences de l’EDF à chaque grande compétition internationale, ainsi que l’engouement suscité dans tous les stades de France, quasiment à guichets fermés pour chaque rencontre des Bleus au cours de l’année.

Un problème plus global que l’EDF

Pour lui, le désamour de l’EDF touche davantage certains journalistes que la plupart des amateurs de football. Diallo n’a pas manqué non plus de souligner que près de « 11 000 supporters français ont fait le déplacement en Allemagne » lors de l’Euro 2024 pour encourager les Tricolores, qui ont d’ailleurs réuni « plus de 16 millions de téléspectateurs » lors de leur demi-finale face à l’Espagne le 9 juillet dernier (1-2).

https://twitter.com/lequipedusoir/status/1859367703884058716

Sur les audiences télévisées en berne lors des matchs de Ligue des nations notamment, le Saint-Nazairois a préféré pointer un problème plus global, « tous les programmes en prime-time subissant une baisse de 8% à 10% », à cause notamment du désintérêt global des jeunes générations pour la télévision. De manière générale, Philippe Diallo assure « être vigilant » sur la question, mais trouve « excessif de parler de désamour » des Bleus.

