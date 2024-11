Voici les trois adversaires possibles des Bleus en quarts de finale de Ligue des nations

Ramenez la Coupe en bois à la maison !

La phase de groupes de la Ligue des nations s’est terminée ce lundi, avec les sixièmes et dernières rencontres de chaque ligue. On connaît désormais les huit équipes de la Ligue A qui se disputeront le titre, avec le Portugal et la Croatie (groupe 1), la France et l’Italie (groupe 2), l’Allemagne et les Pays-Bas (groupe 3) et l’Espagne et le Danemark (groupe 4).

En quarts de finale, les Bleus profiteront d’un statut de tête de série grâce à leur première place. Ne pouvant pas rejouer l’Italie, déjà affrontée lors de la phase de poules, la bande à DD se retrouve ainsi face à trois potentiels adversaires ayant terminé deuxième de leur groupe respectif : la Croatie, les Pays-Bas ou le Danemark. Le tirage au sort pour déterminer les affiches des quarts de finale aura lieu ce vendredi à Nyon, en Suisse. Il déterminera aussi les matchs des barrages entre les différentes ligues. Les quarts de finale se dérouleront sous la forme de matchs à élimination directe les 20 et 23 mars 2025. Les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale se joueront au mois de juin 2025 dans un seul et même pays.

Vivement la prochaine trêve internationale (ou pas).

