Lucas Chevalier couvert de compliments

Un dernier rempart, ça se chouchoute.

Brillant depuis le début de saison et grand artisan des exploits lillois en Ligue des champions, Lucas Chevalier est en train de passer un cap sous le maillot de son club formateur. S’il n’est pas encore international, le portier de 23 ans s’affirme semaine après semaine comme le patron de l’arrière-garde lilloise. Un statut qu’a confirmé Bafodé Diakité, ce lundi, à la veille du nouveau choc qui opposera le LOSC à la Juventus cette semaine.

La « force » contagieuse de Chevalier

« Si on se sent plus fort avec un tel gardien ? Oui. Tout le monde l’a remarqué, il fait un début de saison remarquable. Ça fait du bien d’avoir quelqu’un de ce calibre derrière nous, a expliqué le défenseur. Quand on fait quelque chose de mal, on peut se dire “Il y a Lucas derrière nous, il peut nous remettre sur la bonne voie.” Ça fait du bien. On l’encourage à continuer ici car ce qu’il fait, c’est beau. »

Bruno Genesio n’a pas dit autre chose : « La présence de Lucas donne confiance à toute l’équipe, à la défense, mais pas que. Quand vous savez que vous disposez d’un gardien de très haut niveau qui vous permet de garder un résultat, ça vous donne beaucoup de force. Mais c’est surtout la force du groupe qui est importante. Si Lucas a ce niveau, c’est aussi qu’il sent devant lui un groupe qui fait aussi beaucoup d’efforts pour bien défendre. Cela lui permet d’être épanoui dans son rôle de gardien de but. »

Mais est-ce que cela va suffire pour se retrouver dans la liste de DD…

