L’appel du pied de Lucas Chevalier à Didier Deschamps après Lille-Juventus

Vous avez un nouveau message.

Une nouvelle fois excellent contre la Juventus, Lucas Chevalier continue d’impressionner. Si bien que le gardien lillois s’est permis d’afficher une nouvelle fois son ambition d’être sélectionné avec l’équipe de France dans un futur proche, alors que Didier Deschamps annoncera sa dernière liste de 2024 ce jeudi. « Je me tiens prêt. Tout le monde voit que je fais de bonnes performances, je le sais aussi, a-t-il affirmé au micro de Canal + après la rencontre. Je sais que j’ai des choses à améliorer. Il faut essayer d’être le plus régulier possible. Face à ce genre d’équipe, on a plus de lumière, les gens peuvent penser que… Je fais mon travail. Si ça vient, tant mieux. »

"Je me tiens prêt, si ça vient tant mieux" 🧤 Lucas Chevalier s'approche-t-il encore un peu plus des Bleus avec sa performance du soir ? 🇫🇷#LOSCJuve | #UCL pic.twitter.com/RpMA8AxPe1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2024

La justification de Didier Deschamps

Le mois dernier, le sélectionneur des Bleus avait justifié son choix de ne toujours pas le convoquer, tout en reconnaissant que de telles prestations « le rapprochent naturellement d’une sélection dans le groupe ». Mais sans oublier que « les trois gardiens convoqués n’ont jusqu’à présent pas connu de baisse de régime pour autant », même s’il ne « s’interdit pas de lui ouvrir la porte plus tard ».

Sinon, il faudra clairement la forcer à coups de bélier.

Lucas Chevalier baisse la garde